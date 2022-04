Ayoub SBITTI

Jeune ingénieur en génie industriel et productique récemment diplômé de l'académie internationale Mohamed VI de l'aviation civile, intéressé par des opportunités de travail en SUPPLY CHAIN Management, Management de la Production, Management de la Qualité et Management de la Maintenance.

> > Je poursuis une formation en Sciences de données, , en stratégie concurrentielle et en management des opérations.







Mes compétences :

Aide à la prise de décision

Gestion de la production

Gestion de Stocks

Management de la maintenance

Planification et Ordonnancement

Recherche Opérationnelle

Gestion des tournées de véhicules

Management de la qualité

Techniques de prévision

Management et stratégies d'achat

Gestion d' approvisionnement

Total Productive Maintenance

Supply Chain

Six Sigma

SQL

SPSS

Microsoft Windows

Microsoft Project

MPL

Linux

Lean Manufacturing

Kaizen

ISO 900X Standard

GAMS

CPLEX

C++

C Programming Language

AMPL