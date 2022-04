Qui sommes-nous ?

Spécialiste des formations initiales, continues et par alternance dans les domaines du commerce, de la vente, du marketing, distribution, achat, produits culturels et langues vivantes, les équipes du Groupe AFPAM Formation propose des solutions de formations individualisées et adaptées aux besoins.



Installé depuis la rentrée 2014 au coeur du nouveau Parc d’Affaires de Bezannes, le Groupe AFPAM Formation forme chaque année près de 200 apprentis et étudiants. Spécialiste des métiers du commerce et du tertiaire, nous privilégions les méthodes d’enseignement innovantes, en lien étroit avec les professionnels.



Mes compétences :

Vente

Formation professionnelle

Marketing

Formation continue

Management

Langues

Ressources humaines

Négociation commerciale

Achats