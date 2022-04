Afrah GUEDOUAR

Durant mon cursus universitaire, j’ai pu achever quatre stages en différents domaines le premier c’était au sein de l’entreprise COFICAB du câblage automobile, le deuxième chez Tunisair Handling dans le département management de la qualité, le troisième chez TIS Circuits en industrie d’électronique dans le département Supply Chain et finalement le dernier au sein de l’entreprise Technique de contrôle et d’inspection TIC.

Je suis maintenant en train de préparer mon PFE en amélioration continue au sein de l'entreprise ACTIA Tunisie du groupe ACTIA.



Mes compétences :

Continuous Improvement

ISO 900X Standard

5S

SMED

Six Sigma

C Programming Language

C++

Lingo

Matlab

Microsoft Office

Power AMC

SQL

Visual Basic