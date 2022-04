Africa Business and Engineering (ABE) est une unité économique dont la vision est d'être performante par des compétences distinctives. Elle est spécialisée dans les travaux d'ingénierie-conseil, ingénierie industrielle, construction et maintenance industrielle. L'expression de son savoir-faire s'organise autour des départements ingénierie et Business. Le département Ingénierie a pour mission d'élaborer et appliquer des solutions techniques spécifiques et le département Business a pour mission de détecter les opportunités



Mes compétences :

Génie civil

Construction métallique

Tuyauterie industrielle

Chaudronnerie

Mécanique générale

Recherches Marketing

Gestion de projet

Ingénierie d'étude

Ingénierie conseil