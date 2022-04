Africa Outsourcing est une société d’accompagnement à l’international et de co-working au profit d’opérateurs désirant se développer en Afrique.

Elle soutient votre business en mettant à votre disposition des bureaux fermés et des espaces co-working entièrement équipés. Bénéficier d’offres très adaptées avec des contrats flexibles allant d’un jour à trois ans s’adaptant à votre besoin d’espace de travail en taille et en temps.



• 300m² d’espace aménagé (bureaux, salles de réunion, de conférence, de séminaire)

• Desk service (voiture de liaison, domiciliation téléphonique et postale…)

• Dispositif informatique de pointe (internet haut débit, vidéoconférence, ordinateurs….)

• Incubation de projet

Cet espace est dédié aux :

• Porteur de projet, entrepreneur

• Travailleur à temps partiel (retraités, VRP, consultants, représentation)

• Professions libérales : avocat, formateur, audit et conseil, développeur, architecte, expert, écrivain, traducteur….



Mes compétences :

CONSEIL: Création et Développement D'entreprises

FORMATION: Management et Gestion D'entreprise

CO WORKING SPACE

REPRESENTATION/ PROSPECTION

SOURCING

REPRESENTATION COMMERCIALE