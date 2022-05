Mbaye Babacar GUEYE

Bonne expérience en Analyse et Conception des Systémes d'Informations. Mais aussi en Data Analyse, Statistique, Mathématiques et Informatique Scientifique, notamment en Analyse Prédictive, Segmentation Classification, Scoring Extraction et Sélection de paramètres (ACP, ACM, KACP, Random Forest). J’ai également de très bonnes connaissances des techniques d’apprentissage automatique (Machine Learning), des Réseaux de Neurones, de complétion de données manquantes et de détection de données aberrantes (Audit).

Expert en analyse de données, j’ai un bon niveau en R, Matlab et VBA et je suis passionné par les Big Data.

Je propose de la consultance dans le Management des Systèmes d'Information (Modélisation à partir des processus métier jusqu'à la mise en place du Système)







Mes compétences :

Audit informatique

R

Méthodes d'Analyse et de Conception Objet

MATLAB

Calcul scientifique

Analyse de données

Programmation web(php

Html5)