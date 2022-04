African BUSINESS CLUB

Créé en 2003 sur l’initiative d’étudiants d’ESCP Europe, l’ABC est un espace de réflexion et d’action autour des problématiques relatives au développement économique du continent africain.



L'association vise à fédérer les Africains à haut potentiel et à faciliter l’accès à l’information sur les différentes opportunités qu’offre le continent. Ainsi, l’ABC constitue aujourd’hui un vaste réseau d'étudiants et jeunes professionnels diplômés des Universités et Ecoles de Commerce et d’ingénieurs françaises.



Notre action est structurée autour de plusieurs axes:



- l'information, à travers des conférences bimestrielles sur des secteurs porteurs en Afrique

- l'emploi, à travers un forum annuel de recrutement

- l'entrepreneuriat, à travers un concours annuel

- l'éducation, via un projet de distribution de livres scolaires

- l'investissement



