Africaspread.com L'AFRIQUE S'ANNONCE...

Moussa FOFANA,fondateur et CEO du site africaspread.com



Avant d’être un site d’annonces, Africaspread représente un concept, une philosophie, un état d’esprit et une volonté manifeste de promouvoir une Afrique en mouvement qui s’exprime, qui diffuse…



Africaspread se veut être une grande plateforme ouverte à tous, sérieuse, attrayante, dynamique et surtout simple à utiliser. Elle répond au besoin d’un espace virtuel où les membres peuvent se rencontrer, échanger et s’entraider en toute sécurité. Ils peuvent y trouver un appartement à acheter ou à louer pour des vacances, un emploi, un véhicule, et bien d’autres opportunités.Aussi, des associations humanitaires peuvent se présenter et poser des offres d'emploi.



Africaspread est ouvert à tout le monde : africains et amis de l’Afrique. Africaspread est un site dédié à l’Afrique. L’idée c’est de permettre par exemple à un tunisien de pouvoir chercher un travail au Sénégal, de permettre à un Kenyan de louer une résidence en Afrique du sud pour ses vacances mais aussi de permettre à toute personne de pouvoir rechercher des opportunités professionnelles, des hôtels ,des résidences de vacances, etc. partout sur le continent





Professionnels de l'immobilier,de l'emploi,des services en Afrique, faites vous connaitre,nous avons des propositions de partenariat.Africaspread est totalement gratuit et novateur...



