Nous sommes fiers de vous présenter notre société à vous pour un partenariat mutuel. "AFRIKA BUSINESS GROUP" Avec une vision d'être une entreprise mondialement respecté et les fournisseurs de la meilleure qualité des produits de la mer. Nous avons commencé exploitation de l'entreprise il ya plusieurs années.



La société, en traversant plusieurs étapes d'expansions et de gradation dans ses pratiques commerciales globales, a grandi comme le pionnier producteur et exportateur de produits de la mer et de devenir un membre de l'Organisation internationale de la farine et del'huile de poisson.



Nous, à Afrika Business Group, cibler notre croissance non seulement en termes de ventes, mais plus en termes de la qualité de nos produits et services que nous offrons aux clients finaux. Pour bénéficier de la satisfaction optimale de nos clients, Nous améliorons constamment nos installations et à explorer de nouvelles voies pour parvenir à des résultats de production de meilleure qualité.



Nous sommes situés au Sénégal et spécialisée dans la production des produits suivants.



• La farine de poisson

• Le poisson frais

• Le poisson congelé.



Nous produisons des farines de poisson avec des taux de protéines différents de 35% - 40%, 40% - 45%, 45% - 50%, 50% - 55%, 55% - 60%, 60% -65%, et 66% - 72 %. Les cotation sont faits en rapport des taux de protéines.



Nous fournissons des poissons frais et congelés de différentes espèces ainsi Ombrine, Tiékém, Dorade Rose, Carpe Blanche, Maquereaux, Sardines, Sardinelle, Thon, Chinchard, Capitaine, Machoiron, Sompate.

Les cotation sont faits en rapport de la taille et la quantité.



Nos avantages:



• La qualité de nos produits

• Nos prix sont très abordables

• Emballage unique

• Possibilité d'emballer avec votre propre étiquette si le désir

• Nous respectons notre contrat et échéances fixées expédition

• Nous vérifions nos clients et aussi apprendre d'eux.



Nous pouvons affirmer que notre produit est l'un des meilleurs sur le marché aujourd'hui parmi les produits concurrents envisagent de nos prix et de qualité. Cette affirmation est fondée sur la rétroaction que nous avons reçue de nos clients.



Nous aimerions vous à essayer nos produits. Nous sommes sûrs que vous serez satisfaits des résultats. Informez-nous de la quantité et de la qualité dont vous avez besoin, un de nos service vous contactera dans les 48 heures maximum.



Afrika Business Group

61 Cité Fadia Dakar Senegal

Phone: +221338515734

Mob: +221776210714

afrikabusinessgroup@gmail.com



