Afrimé MONGINOUX

D'un tempérament dynamique ayant le sens de l’organisation et des priorités, je m'adapte facilement aux situations et aux urgences. Curieuse et ouverte de nature, je comprends vite et bien les demandes et attentes de mes interlocuteurs. Mon rôle de facilitatrice améliore au quotidien les échanges d'information ainsi que la communication au sein d'une équipe.



Mes compétences :

Office 2010

Lotus notes

Outlook express

Adobe Acrobat

Sage

SAP

GED

Organisée

Dynamique

Rigoureuse