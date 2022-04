Les entrepreneurs jouent un rôle important dans la conduite du Monde vers un statut de nation pleinement développé d'ici 2020. Grâce à leur innovation, la créativité et la volonté inhérente à embrasser risque, les entrepreneurs contribuent à la croissance de nos pays et l'objectif de parvenir à une nation à revenu élevé. Afin de favoriser une croissance économique durable et l'impact social, créateurs d'emplois et les innovateurs jouent un rôle important dans leurs communautés impact et inspirer les gens à prendre le chemin le moins fréquenté.

Afrique Entreprises a produit de nombreux entrepreneurs qui réussissent et nous applaudissons leur ténacité, la passion et le lecteur. Comme avec n'importe quoi pour être durable, nous devons continuer à investir dans une éducation de qualité et de faire prendre conscience à cultiver l'ADN entrepreneurial des générations futures.

Avec la création de la AE ( Afrique Entreprises ), nous espérons favoriser un hub entreprise dynamique dans les pays et de créer un écosystème qui est de collaboration et de fournir le soutien nécessaire au développement des entrepreneurs.

Pour tous les entrepreneurs à la fois actuels ou aspirants - faire avancer, prendre ce risque, suivez votre rêve, et de créer vos propres occasions de succès. Je vous invite à profiter au maximum de ce que AE a à offrir, et, ensemble, nous pouvons créer un écosystème enrichissante qui contribuera à stimuler Afrique Entreprises vers l'avant.



