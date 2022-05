Centre d’affaires privilégié sur la commune d’ Aix en Provence, La Ferme Entreprises est située au cœur du Parc de la Duranne. Cette extension du Pôle d´Activités d´Aix-les-Milles accueille des entreprises de tous secteurs.



Le Centre d´Affaires et de Services aux Actifs "La Ferme Entreprises" a créé une gamme complète de services, vous offrant de multiples avantages. La souplesse du "tout inclus" c´est zéro frais d´installation, aucune mauvaise surprise et un maximum de temps gagné. Vous améliorez considérablement la performance de votre entreprise



Nous avons plusieurs types de bureaux:



D´une heure à plusieurs mois, la location de votre bureau privatif inclus :

- Poste(s) de travail

- Téléphone (ligne directe)

- Accès Internet

- Accueil personnalisé

(visiteurs et appels téléphoniques)

- Espace d´accueil et d'échanges

- Traitement du courrier

- Siège social / Domiciliation

- Climatisation /chauffage

- Assurances (meubles et locaux)

- Charges et taxes immobilières

- Entretien

- Maintenance





Idéalement placé entre la Gare TGV et le centre d'Aix en Provence, vous pouvez nous visiter du lundi au vendredi entre 9h et 12h et de 14h à 18h



lafermeentreprises@gmail.com

04 42 16 60 00

www.la-ferme-entreprises.com



