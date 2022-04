QUI SOMMES NOUS



L’Organisation pour le Développement et la Promotion Sociale en Afrique (ODPS AFRIQUE) dont le siège social est à Man (Côte d’Ivoire), Quartier Air France à droite cité des sœurs de Zélé derrière le foyer Notre Dame - BP: 249 Man - Tel: +225 33 79 05 86 / 08 13 72 22/04 32 80 28 / Fax: +225 33 79 07 96 - Email: info.odpsafrique@gmail.com est une organisation non gouvernementale à caractère institutionnel qui de par son caractère d’organisation au développement économique, technologique, scientifique social et culturel a pour objet ce qui suit :

a. Contribuer à l’équilibre économique national, sous régional et régional,

b. Apporter un appui au développement des recherches dans les domaines économique, technologique, scientifique, social et culturel et faire la promotion des activités de ces recherches,

c. Contribuer à l’exécution des programmes de recherches internes,

d. Contribuer au développement et à la promotion des productions agricoles,

e. Apporter un appui technique au programme de développement dans les domaines économique, technologique, scientifique, social et culturel

f. Apporter un appui à l’émergence de promoteurs et inventeurs nationaux et africains.

g. Contribuer à la réduction de l’extrême pauvreté et la faim,

h. Contribuer à l’éducation primaire pour tous,

i. Contribuer à la promotion de l’égalité et l’autonomisation des femmes,

j. Contribuer à la réduction de la mortalité infantile,

k. Contribuer à l’amélioration de la santé maternelle,

l. Contribuer à la lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies,

m. Contribuer à assurer à un environnement durable,

n. Contribuer à la mise en place d’un partenariat mondial pour le développement.



NOTRE MISSION



Les différentes missions de l’ODPS AFRIQUE sont :

a. Gérer les délégations des crédits qui lui sont alloués

b. Coordonner les activités de développement à financer localement, dans la sous région et en Afrique,

c. Gérer rationnellement le personnel pour une exécution optimale de son programme.

d. Apprécier les niveaux des financements à exécuter,

e. Réaliser de façon optimale la mise en œuvre technique des produits de recherche.