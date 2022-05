Solid Group Côte D'ivoire ENTREPRISE COMMERCIALE

SOLID GROUP Côte d'Ivoire est une entreprise commerciale crée et installée en Côte d'Ivoire depuis 2014. (Elle jouit d'une existence légale)

C'est une entreprise spécialisée dans la commercialisation de produits agro-industriels, le transport, la distribution des denrées alimentaires diverses, les prestations de services divers, la représentation d'entreprises, Conseils, les opérations mobilières et immobilières, les opérations financières, les opérations industrielles, et toutes autres activités se rapportant à celles citées plus haut.



SOLID GROUP Côte d'Ivoire travail et entend travailler avec des partenaires économiques nationaux et internationaux, dont l'activité correspond ou cadre avec son objet social.

Gérée par une équipe dynamique conduite par Monsieur Jonas Kotchy BLESSING, son fondateur et Directeur Général, diplômé en Droit des affaires et qui a à son actif, la création l'organisation le suivi de la gestion de plusieurs entreprises

Au-delà de cette valeur sure, le fondateur bénéficie de l'appui de ses collaborateurs, également dotés d'importants atouts pour porter la structure aussi loin possible.

SOLID GROUP CÔTE D'IVOIRE intervient également et de façon constante dans le négoce au niveau Pétrole brut, dans la recherche d'acheteurs à l’échelle internationale.