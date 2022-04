Afro-Bar RESTO

Bar à cocktails moderne au décor chic et branche reptilien.

Ce bar coloré et convivial sert, entre-autre*, un cocktail "Le Ti-Gwada", spécialité de la maison.



- Prix des boissons alcoolisés à partir de : 4€

- Prix des boissons non alcoolisés à partir de : 4€

- Shooter : 3€

- Bières bouteilles à partir de : 4€

- Prix bouteilles de vin à partir de : 15€

- Prix bouteilles à partir de : 60€



* Mojito, caïpirinha, ti-punch, punch, cuba libre, pina colada...