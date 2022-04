After Work COME

Come After Work : apéros décalés



Sortez, découvrez, craquez !!!



Oserez-vous boire un verre autrement ?



Vous aimez les nouveautés, les modes, les lieux atypiques alors laissez-vous tenter par ce nouveau concept !



Les Come After Work sont une façon innovante et inattendue de partager un moment entre amis.

Régulièrement, nous vous proposerons des soirées originales et conviviales où vous aurez le privilège d’être accueillis de manière inédite dans des lieux exclusifs. Lors de ces nocturnes vous profiterez de cet accueil tout en dégustant un apéritif bien mérité après une journée de travail.



Laissez vous surprendre, soyez les premiers à participer aux Come After Work, rejoignez-nous dès maintenant.



Pour en savoir plus :

contact@coevented.com



