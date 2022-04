Intégrateur et Mainteneur de Solution en Sécurité Incendie (SSI & Extinction par gaz), le groupe AG2S est présent sur l'ensemble du territoire.



Notre croissance et notre développement national nous amène à recruter des ingénieurs commerciaux, des techniciens SAV en Sécurité Incendie.



Vous êtes ambitieux, organisé, et à la recherche d'une expérience enrichissante et motivante, notre groupe recrute dans toute la France.



N'hésitez pas à nous envoyer votre CV et lettre de motivation sur notre adresse mail rh@ag2s.fr



Pour en savoir plus sur nos certifications et notre politique de formation, nous vous invitons à visiter notre site internetArray



Toute l’équipe d’AG2S est à votre service pour répondre au mieux à vos demandes.







Mes compétences :

Label QUALDION

Certification ISO 9001

Qualification APSAD I7-F7

Qualification APSAD I-F13

Qualification F'GAZ