Cyril CASTRO

Maintenance préventive et curative des systèmes de détection incendie et extinction,contrôle d’accès,

video et intrusion., Brive la Gaillarde

Gestion du planning.

Devoir de conseil: réalisation de devis de non conformité et d’extension d’installation.

Connaissance en électricité batiment.Habilitation électrique BRHOVB2V BTA/HTA . Formation F-GAZ , ATEX et CACES 3B.

Dépannage et câblage de carte électronique.

Utilisation d’outils spécifiques pour le diagnostique, la programmation et les essais de bon fonctionnement des systèmes( logiciels dédiés et appareils de mesure ).