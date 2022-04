Celia CASTRO

Titulaire d'un doctorat en chimie des matériaux portant sur la compréhension des mécanismes de croissance des nanotubes de carbone, je suis actuellement chercheur contractuel dans le domaine des nanosciences et nanotechnologies. Pendant mon doctorat, j'ai travaillé sur de nombreuses techniques de caractérisation et d'analyses telles que les microscopies électronique, la diffraction des rayons X... Mon travail a consisté notamment à développer la technique de synthèse par dépôt chimique en phase vapeur (CVD) par une meilleure compréhension des mécanismes de croissance des nanotubes de carbone.

L'objectif de mes activités post-doctorales est de découvrir des nouveaux aspects des nanosciences et d'approfondir mon expertise en Microscopie électronique à transmission qui est une technique de pointes nécessaires à l'étude des nanomatériaux qui suscitent aujourd'hui une émulation tant scientifique qu'industrielle.

J'ai travaillé pendant 2 ans sur le projet européen Nanoblock dédié à l'organisation à l'échelle nanométrique de nanoparticules de Silicium dans une matrice de silice pour des applications de nano-dispositifs (mémoires, transistors...). A présent, j'ai intégré le projet ANR GRAAL dédié à la synthèse de graphène par des méthodes d'intercalation en milieu liquide. Mon rôle est de réaliser des analyses sur les objets obtenus par des techniques avancées de Microscopie électronique à transmission.



Mes compétences :

Microscopie électronique en transmission

Nanomatériaux