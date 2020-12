Nicolas ESCALÉ

Etudiant en thèse (financement CIFRE) dans le cadre du projet PROMITI «Approches multiéchelles des PROpriétés et des MIcrostructures des alliages de TItane β-métastables» en collaboration avec la société AUBERT & DUVAL (usines de Pamiers). Cette thèse est encadrée par le Pr Armand Coujou, Florence Pettinari-Sturmel et Joël Douin au sein du Centre d'Elaboration de Matériaux et d'Etudes Structurales (CEMES) de Toulouse. L’objectif étant l’établissement des connaissances du comportement et de l'endommagement de l’alliage Ti 555-3, le projet prévoit :

• d'étudier les propriétés de microstructures modèles en parallèle à celle de microstructures réalisées en conditions industrielles, afin de bien établir les relations microstructures-propriétés;

• de comparer le comportement du nouvel alliage à celui d’autres alliages β métastables;

• d'effectuer la caractérisation mécanique, en relation avec la microstructure, sous chargement monotone et cyclique;

de développer plusieurs types de modèles, basés de façon directe ou indirecte sur la microstructure, les plus complexes étant destinés aux interprétations métallurgiques, les plus simples à une utilisation en bureau d'études, dans le cadre de programme commerciaux.

Ce projet se fait en collaboration avec EADS, Airbus, Messier Dowty et SNECMA.



Mes compétences :

Aciers

Aéronautique

matériaux

Titane