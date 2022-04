Elsa SUZOR

Je suis ingénieur en développement et validation logiciel embarqué depuis 6 ans. Je suis spécialisée dans la partie lois de commande et de régulation (contrôle moteur, régulation du débit carburant, surveillance des niveaux et pression huile/carburant) pour les logiciels des moteurs d'hélicoptère de Turboméca. De par mon travail et le suivi de formation, je possède des connaissances sur les propulseurs et les turbomachines en particulier.



Je participe au développement et à la validation du logiciel sur une grande partie du cycle en V selon la DO178-B : de l'analyse des besoins à partir de la description fonctionnelle, au développement du logiciel en Scade, en passant par la validation en simulation avec Matlab/Simulink et la réalisation de la spécification sous DOORS. Je rédige les plans de test pour la validation et effectue l'analyse et la remontée des anomalies observées en simulation. J'ai aussi effectué la rédaction d'un procès verbal d'essai à partir de données banc moteur dans le cadre d'un travail pour l’équipe intégration système.



Je suis actuellement en mission chez Safran Engineering Services à Bordes (près de Pau) dans l'équipe "Automatique et intégration Système" pour Skyconseil (recommandations disponibles faites par le chef de projets SenS de l'équipe Automatique et Intégration Système et du responsable GCM de Turboméca). Le travail est réalisé pour le compte de Turboméca.



D'autre part, Je possède de compétences en optique et lasers (acquisition et traitement de données, fibres optiques, miroirs etc.) et programmation (C, Matlab, Python, Visual Basic.NET).



Mes compétences :

Aéronautique

Automatique

DOORS

Langage C

Laser

Matlab

Optique

SCADE

Simulink

Citrix XenApp

DO-178B

Développement logiciel embarqué

Propulseurs, turbomachines