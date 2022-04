Ali JAAFAR

Les technologies du futur et leur impact sur la société sont conçus à présent. Imaginons et transformons ensemble le résultat en une solution "durable", mais aussi efficace et fiable.



La dépendance et la fertilisation croisée des technologies et des véhicules avec le secteur de l'énergie n'ont jamais été plus fortes.



L'intérêt majeur d'Ali se trouve dans les solutions technologiques des points de vue énergétique et de l'intelligence.



Ayant acquis une mentalité multiculturelle après avoir vécu dans plusieurs pays, il se fait plaisir en collaborant et en travaillant dans des environnements culturels et sociaux différents.



Ali poursuit la publication d'articles scientifiques dans des conférences et journaux internationaux, notamment dans les secteurs de l’aéronautique, de l'automobile et de l'énergie. Il est aussi co-auteur d'un polycopié de cours sur l'électronique de puissance.



Mes compétences :

Systèmes multiphysiques

Recherche et innovation

Stratégie