Alexandre PAPEGAY

Ingénieur en science des matériaux, ayant travaillé en Amérique du Nord dans le domaine de lentretien du réseau daqueduc et dégout pendant 18 mois, et en France dans le domaine de linspection déquipements industriels pendant 7 ans. Jai eu loccasion de mettre en place une culture de fiabilité en mettant à jour le référentiel de formation, des indicateurs de performance, et des audits. Jai eu la chance de développer une expertise dans le progiciel Maximo. Jai également eu loccasion de diriger linspection déquipements industriels. Mon expertise se situe dans lélaboration de programmes dinspections, les mécanismes de dégradation, les contrôles non destructifs. Je recherche un poste me permettant de mettre à profit mes connaissances et mes compétences.



Mes domaines d'intervention sont :

- Effectuer des recherches sur la conception, l'exploitation et la performance des équipements et des systèmes

- Surveiller et inspecter la mise en service et l'exploitation d'installations mécaniques sur des chantiers de construction ou dans des locaux industriels

- Élaborer des normes d'inspection, des programmes d'inspection et collaborer avec les équipes industrielles

- Rechercher la cause des défaillances mécaniques ou des problèmes d'entretien non prévus

- Mettre en place une culture de fiabilité, augmenter la fiabilité des équipements et optimiser lentretien

- Mettre en place des indicateurs de performance

- Support technique



Les challenges, le relationnel ainsi que les résultats sont les mots clefs de ma motivation.