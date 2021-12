Lydia VERGEROLLE *

Présidente d'Assistance services : l'Agence d'innovation solidaire et des loisirs. je développe la cité de l'innovation populaire et des loisirs.



#REFABRIQUONSÀPARIS

QUAND LE RÉEMPLOI RECRÉE DE L’EMPLOI

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3789&portlet_id=158



1 - Il existe un gisement d’emplois, pour partie qualifiés, pour partie moins qualifiés, et non délocalisables : les activités de ré-emploi. Et si Paris transformait pour partie les plus d’1 million de tonnes de déchets produits chaque année par ses seuls ménages, en ressources pour recréer de la valeur et des emplois, tout en préservant l’environnement ? Artisans, collecteurs, valoristes, designers, menuisiers, électroniciens, ferronniers, réparateurs, merchandisers, formateurs, ingénieurs, … Certains diraient « makers ». Autant de métiers à développer ou re-développer, autour de la re-fabrication et du ré-emploi.



2 - Donner du pouvoir d'achat et de l'autonomie aux ménages les plus démunis.



