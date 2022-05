Mickael LECLERE

Ayant travaillé au sein d'entreprises chimiques (SEVESO), industrielles et de services dans des contextes nationaux et internationaux, j'apporte mon expertise QSSE dans les domaines suivants :



Mise en œuvre de démarches visant à réduire rapidement fréquence et la gravité des sinistres : Analyses et retour d’expériences, gestion d’événements graves et actions orientées sur la pyramide de Bird et Loi de Fischer,



Actions moyens terme, gestion du changement afin de réduire les risques QSSE :

- > Évaluation de risques,

- > définition et pilotage de Road map ,

- > Actions sur la santé et la pénibilité, approches ergonomiques,

-- > réduction des coûts liées aux AT/MP (AT longue durée, contentieux, contestations, etc.),

- > Veille réglementaire, diagnostic et suivi de la conformité, Réalisation et suivi des dossiers administratifs (ICPE, etc.)

- > Indicateurs de pilotage, Balance Score Card.



Collaboration à la gestion de la Relations et satisfaction des parties prenantes et clients:

- > mise en place de revues d’exécutions de contrats et indicateurs en interface avec le client, projets de démarrages d'activités, enquête de satisfactions.

- > Communication avec les IRP, DRIEE, I.T, CRAM, Médecine du travail et suivi administratifs



Formations de managers et techniciens aux outils et pratiques QSSE et Outils de Résolutions de Problèmes



Définition de standards opérationnels conformes aux attentes des parties prenantes et réglementations.



Communication interne visant à diffuser le retour d’expériences et les bonnes pratiques en favorisant la remontée d'information.



En capacité d'articuler ces dynamiques autour de projets d'entreprise certifiants au travers des référentiels ISO 9001, COFRAC EN 17020, MASE, OHSAS 18001, ISO 14001.



Mes expériences m'ont également amené à comprendre les contraintes managériales pour accroitre l'efficacité des actions QSSE.



Mes compétences :

Microsoft Office

Gestion de projet