Erij BEN SLIMENE

Docteur en sciences de l'Environnement, mon projet de thèse a porté sur l'écoulement de l'eau dans un bassin d’infiltration d’eaux pluviales. J'ai également suivi une formation en Java JEE et j'occupe actuellement un poste d'ingénieur Etudes et Développement chez CapGemini Toulouse.

Une formation multidisciplinaire et plusieurs compétences clés :

- Diplôme d'ingénieur en Génie des Procédés confortée par une formation en Sciences de l'Environnement (Master et PhD) : Évaluation environnementale, réduction et traitement des rejets, traitement des sites pollués, développement durable et management QSE

- Aptitudes d’organisation et maîtrise de la gestion de projet : Élaborer un cahier des charges, planifier des expérimentations, respecter des délais, gérer des partenaires

- Gestion des problématiques complexes (Formaliser une problématique, définir ses axes de travail et sélectionner les moyens à mettre en œuvre)

- Aisance relationnelle et capacité de communication écrite et orale en anglais et en français : réunions avec différents partenaires, présentation des travaux dans des colloques internationaux (Rép. Tchèque, Autriche), prise de parole en public, échange avec les différents acteurs du projet

- Adaptabilité, persévérance, détermination, capacité de persuasion



Mes compétences :

Gestion de projet

Hydrogéologie

Process

Hydraulique urbaine

Environnement

QSE

Hydrologie

Agile

Java

Java EE

Analyse fonctionnelle

Conception UML