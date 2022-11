Au sein de percept-studio qui regroupe plusieurs créateurs de sites web, je participe à la création de sites au design novateur.

Percept-studio est une agence web spécialisée dans le multimédia et la création de sites internet interactifs et dynamiques : 3D, Sound Design, qualité des textes et des images.

http://www.percept-studio.com



Mes compétences :

Photographe

Web design

Référencement

Multimédia/Internet

Sound design