Antoine REDOUTÉ

Ingénieur Eau et Environnement de formation, d'abord support technique et commercial chez Sanitra Services (SUEZ), je me suis progressivement tourné vers l'opérationnel.



J'ai la chance d'être dans une entreprise dynamique qui s’adapte à ses clients. Aussi, n’hésitez pas à me solliciter :

- Réception de réseaux neufs (package COFRAC)

- Gestion de déchets

- Pompage, curage, nettoyages spéciaux

- Système de relevage

- Inspection télévisée des réseaux et réhabilitation



Mes compétences :

Déchets

Environnement