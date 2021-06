Vanessa Redouté, 25 ans, jeune diplômée et ayant de l'expérience professionnelle. Très naturelle et réactive, on m'apprécie par ma personnalité agréable et participative.

Je recherche actuellement un emploi dans le domaine du marketing: mes expériences en tant qu'animatrice commerciale pour des grandes marques m'ont permis d'y obtenir sur le terrain un goût pour la gestion de l'image de marque. Je suis une bosseuse et j'ai pas mal d'expériences pour une jeune diplômée.



Si vous êtes intéressé par mon profil et avez des suggestions à faire sur mon profil, je vous invite à me laisser un message via ce site.