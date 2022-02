Pascal VIGOUREUX *

Diplômé en chimie et en physique, j’ai eu à 23 ans le diplôme européen postdoctoral HERCULES.

Mes travaux de recherche internationaux m'ont permis de créer en 5 ans près de 40 communications scientifiques dont 10 publications traitant de supraconducteurs HTC ou de polymères PCL...



Depuis 20 ans, je manage des projets pour rendre plus performantes des machines de pointe.

Sur l'homme, nous avons créé la montre sportive de luxe de Tiger WOODS : LVMH TAG HEUER

Sur terre, nous avons amélioré les voitures de Formule 1 d'Alain PROST : PANIS-TRULLI-ALESI-HEIDFELD

Sur mer, nous avons fiabilisé les multicoques de courses océaniques : PEYRON-DESJOYEAUX-COVILLE...

Dans les airs, nous avons conçu des pièces d'avions et hélicoptères : HUTCHINSON AEROSPACE

Et, plus haut, nous avons développé et allégé l’horloge atomique de la station spatiale internationale.



Voulez-vous être plus COMPETITIF ET INNOVANT ?

Je vous propose d'atteindre des objectifs ambitieux en obtenant le meilleur de l'entreprise, des sous-traitants et des fournisseurs.



Autres réalisations en R&D et en Production : Produire en grande série des bobines d'allumage / Rendre conforme le transport des matières nucléaires / Obtenir le marché du contrôle des métaux précieux / Accroître la tenue des verres de lunettes lors de leur usinage / Désintoxiquer la production de pièces plastiques peintes dans le moule / Rationaliser la production de véhicules utilitaires légers et de poids lourds / Débloquer la production de glissières de sièges automobiles / Contrôler la production des huiles et des margarines / Développer le caractère ludique de flacons de parfum de luxe / Strier l'intérieur du canon du char Leclerc / Assurer le transport de caméra par des drones / Sécuriser l'utilisation de lampes à diffusion / Créer les offres métiers à potentiel de croissance et de rentabilité / Monter et coordonner des projets de recherche européens / Participer à des commissions internationales de normalisation / Enseigner la mécanique quantique et la thermodynamique à l'Université...



Matériaux composites, métaux, aciers, non ferreux, polymères, plastiques, élastomères, verres, céramiques, ...



Mes compétences :

Spatial

Expert

Aéronautique

Production

Automobile

Voile

International

Technique

Mécanique

Recherche

Management

Gestion de projet

Consultant