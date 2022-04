Laurence FAIVRE-ESCLANGON

Durant une dizaine d'année d'expérience professionnelle en maîtrise d'oeuvre des Systèmes d'Information, ma curiosité m'a poussée à découvrir différents langages informatiques, du monde "Gros Système" au technologies Web. Ces années m'ont appris la rigueur nécessaire à l'élaboration d'un logiciel et le sens du service.



En 2008, j'ai souhaité donner un nouvel axe à ma carrière dans ce domaine en m'orientant vers la maîtrise d'ouvrage. Ce métier met plus en valeur mes compétences relationnelles et d'analyse et avoir une expérience professionnelle en maîtrise d'oeuvre est un réel avantage dans ce métier.



En 2010, alors chef de projet MOA sur une application de gestion de portefeuilles dans la finance carbone, j'ai eu l'occasion d'expérimenter une nouvelle méthode gestion de projet, l'agilité avec SCRUM. SCRUM promeut la notion d'équipe au sens large du terme et s'appuie sur des valeurs dans lesquelles je me reconnais, la communication et la transparence. Cette expérience très enrichissante m'a donné envie d'approfondir mes compétences sur ce sujet.



L'intérêt que je porte à mon métier est d'éveiller ma curiosité en intervenant sur des domaines fonctionnels divers et variés sur la base de mon expertise en MOA des SI, notamment sur la mise en oeuvre de site Web.



Mes compétences :

Capacité d'écoute

Gestion de projet

MOA

Scrum

Web