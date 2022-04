Christophe CARLUER

De mon expérience professionnelle, je retiens la grande diversité que je considère comme bien plus riche que la spécialisation excessive.

Cette diversité est certes technique mais également dans les missions accomplies au fil des années : diversité des environnements fonctionnels, des typologies de clients, des collègues.

Tant que j'ai quelque chose à apprendre, tout m'intéresse.

Si, durant mon parcours scolaire, on m'a appris à apprendre, j'ai depuis appris que, quoi que l'on sache, ce n'est jamais grand chose et que tout reste à découvrir.



Mes compétences :

Informatique

LDAP

SGBD

Travail d'équipe

Web