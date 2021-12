David LAOU

J'ai exercé pendant plus de quinze années le métier de consultant en systèmes d'information titres, en particulier en gestion d'actifs financiers, dans des rôles de maîtrise d'ouvrage, de gestion du changement, et de gestion de projet.

Je m'engage par ailleurs, à travers une démarche personnelle, dans un apprentissage à la fois académique et pratique, du fonctionnement des marchés financiers et des stratégies d'investissement.



Candidat CFA level III - juin 2022



Mes compétences :

SimCorp Dimension

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Expression de besoins

Gestion de projet

Analyse économique

Analyse technique

Asset management

OPCVM