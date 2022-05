Nicolas LEHOVETZKI

- diriger une Business Unit et un P&L

- développer des produits et services technologiques innovants

- concevoir, développer et mettre sur le marché des applications mobiles

- maîtriser l’écosystème du digital : développement, marketing, analytics, machine learning

- comprendre et anticiper les business models liés à la transformation digitale et au big data

- déployer et gérer des infrastructures, ainsi que les services associés, dans un environnement réglementé



A la recherche de nouveaux challenges, Je souhaite aujourd’hui conjuguer mes compétences de dirigeant dans les télécoms et ma connaissance en profondeur du mobile et de la data pour diriger une activité de service avec un fort enjeu de transformation digitale.



Mes compétences :

Applications mobiles

Marketing

Télécommunications

Stratégie digitale

B2B

B2B2C

B2C