Mustapha AMMI

Etant business manager au sein du groupe Altran, plus précisément dans le secteur aéronautique, spatial, et défense, ma mission est de faire évoluer des ingénieurs dans les entreprises du secteur.



Mon travail se décompose en 3 phases : la première est la recherche de compétences (R.H), la seconde est la partie commerciale ( business développement, gestion grands comptes...) et la troisième phase correspond au management de mes consultants.



J'invite donc tout les ingénieurs curieux de découvrir le secteur de l'aéronautique, spatial et défense à m'envoyer leurs CV ou à me contacter par mail pour que nous puissions découvrir des projets d'envergures susceptibles de vous satisfaire.



Bien cordialement



Mustapha



Mes compétences :

Aéronautique

Mécanique

Management

Gestion de projet

Electronique