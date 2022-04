Aga Werner peintre-graveur a fondé en 2001 Atelier3113 qui dispense des cours et des formations en dessin, peinture et gravure.



La mission de l’atelier est de transmettre un savoir-faire, dans les domaines de la gravure, de l'impression ainsi que du dessin et de la peinture sous forme d’ateliers pratiques.



Prestations d’atelier 3113



- Formations dans le cadre du DIF en dessin peinture et gravure

- Cours pour des particuliers en dessin peinture et gravure

- Réalisation des dessins en perspective à l'encre, l'aquarelle ou aux feutres pour des agences d’architecture et de paysage.





Point fort de l’atelier 3113 :



• Atelier3113 propose les cours et les formations DIF en dessin, peinture et gravure pour des professionnels et amateurs d'art de tous niveaux et toute l'année.

• Nous proposons des suivis et projets personnalisés.

• Les cours et les formation sont en individuel

• L’Atelier 3113 s’adapte à chaque élève et à son projet.

• Les horaires et le rythme de travail sont fixés ensemble.

• Le matériel pour des cours de dessin, peinture et gravure est fourni.

• L’apprentissage se fait par des démonstrations et de nombreux exercices, le professeur travaille en même temps que l’élève.

• Tous nos cours font l’objet d’un devis détaillé et gratuit, ainsi que d’un engagement à des résultats.



