Marc VICTORION

Ingénieur dans les industries graphiques, diplômé de l'EFPG (actuellement PAGORA), en 1990, j'ai occupé différents postes de responsable de fabrication et de production en France dans des structures allant de 50 à 120 personnes de 1990 à 1999.

Les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé étaient toutes spécialisées dans l'impression offset, mais travaillait dans le labeur et /ou la presse régionale et gratuite.

En 1999, j'ai intégré l'ITVF (Imprimerie des Timbres poste et des Valeurs Fiduciaires) comme responsable qualité-organisation en charge de la certification ISO 9001 acquise depuis 1995 et toujours maintenue depuis.

En plus de cette fonction, je me suis occupé de la sûreté des produits pendant 2 ans, de la sécurité des personnes et en particulier du CHSCT, pendant 2 ans également

Depuis 2006, je suis en charge de l'environnement sur le site et nous avons obtenu la certification ISO 14001 en novembre 2007, sans aucune remarques, dans le cadre d'un management intégré qualité et environnement.

Depuis fin 2010 jusqu'en juin 2012, j'ai été chargé de la certification INTERGRAF, qui concerne l'imprimerie de sécurité et des certifications FSC et PEFC (papier issu de forêts gérées durablement) de notre chaîne de contrôle.

De juin 2012 à juillet 2015, j'ai été responsable du contrôle interne et opérationnel.

De juillet 2015 à septembre 2016, j'ai occupé le poste de Directeur des risques, de la qualité et de l'environnement.

De septembre 2016 à juillet 2019, j'ai occupé le poste manager des risques et des changements

Depuis juillet 2019, je suis responsable du pôle Qualité, Environnement, Sûreté et Bouclage de Philaposte, avec les activités de gestion des certifications qualité, environnement et sûreté, de la sûreté physique de l'établissement, du bouclage comptable, en manageant une équipe de 15 personnes et en animant un réseau de correspondants sur le terrain.



Nous recherchons d'ailleurs des imprimeurs pour intégrer notre usine à Boulazac en Dordogne