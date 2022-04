Agaëlle HESMANS

Mes études et mes précédentes expériences m’ont permis d’acquérir un sens de l’organisation ainsi qu’une méthode de travail rigoureuse. Mes expériences professionnelles m’ont fournies des formations bénéfiques sur le terrain, m’ayant permis de développer un sens du relationnel autant auprès des clients qu’auprès de l’équipe, ainsi qu’une autonomie de travail sur divers postes. Motivé et dynamique, je saurai mener à bien les missions que vous me confierez, et suis prête à envisager d’éventuelles formations si nécessaire.



Mes compétences :

Audit

Bookkeeping

Cash Management

Clerical Support

Financial Statements/Financial Reports > Financial

Forecasting

Gestion des contrats Administration

Reconciliations