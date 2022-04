AGAFRANCE - Association de Gestion Agréée

Bénéficiez de réductions fiscales et d'un savoir-faire reconnu



Notre association de gestion permet notamment, de réaliser des économies d'impôts en bénéficiant d'avantages fiscaux comme la non majoration de 25 % du bénéfice imposable, mais aussi de mieux appréhender la gestion de votre entreprise en vous fournissant une analyse pertinente de votre activité.

Des services pour toutes les professions libérales



Toutes les professions libérales exerçant en entreprise individuelle peuvent adhérer à l'AGAFRANCE et réduire automatiquement leurs charges fiscales. Les professions de santé comme les infirmières, les sages-femmes, les métiers de conseil, d'expertise, les architectes, etc., aujourd'hui, plus de 1200 adhérents ont rejoint l'AGA.

Formations



Nos spécialistes vous proposent tout au long de l’année des formations et des réunions d’informations sur de nombreux thèmes comme, par exemple, la tenue de comptabilité, le véhicule professionnel, les tableaux de bord, les obligations des employeurs de main d’œuvre...



Notre équipe de collaborateurs est à votre écoute pour vous renseigner et vous conseiller



