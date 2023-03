Sylvie FERRARI - CHAMBERLAN (ALIAS SYJO - ARTISTE PEINTRE)

Initialement Infirmière Puéricultrice Diplômée dÉtat, déjà passionnée darts, de lecture et d'écriture, cest tout naturellement quaprès être tombée malade et mise en invalidité définitivement au bout de vingt ans de « bons et loyaux services », je me suis tournée vers ces activités compatibles avec mon handicap, et qui mont permises de supporter au mieux : douleurs, traitements et interventions chirurgicales.



Tout en poursuivant dans le domaine de lécriture que je pratiquais déjà tant en solo quen groupe : Ateliers décriture, concours de nouvelles, recueils dhistoires, etc. jai décidé dapprendre tout ce qui avait trait à la peinture et au dessin, et ce de quelque manière que ce soit, tant que cela était conciliable avec mes problèmes de santé.

De manière anarchique certes, je me suis formée depuis une quinzaine dannées en participant par exemple aux Ateliers publics organisés à lÉcole des Beaux Arts de Marseille, jai effectué quelques stages auprès dartistes peintres, et jai aussi parfait mon apprentissage grâce aux livres et revues artistiques.

Ces dernières années jenrichis ma pratique en suivant différentes formations et certains artistes qui nont de cesse de partager leur savoir, grâce à Internet et ses interactions. Et rien ne vaut léchange et le partage de connaissances pour communiquer sur ses passions et ainsi accroître son expérience.

Je pratique lart abstrait en techniques mixtes principalement.



Je suis restée assez longtemps absente de Viadeo étant donné que je ne suis pas « en recherche demploi », mais vu les nombreux contacts accumulés, et les échanges très enrichissants établis durant ces quelques années, jai choisi de revenir.

Jai fait une mise à jour de ma présentation, de mes coordonnées. En tant quartiste peintre jai gardé mon véritable nom, ce qui nétait pas le cas dans le milieu des concours décriture (où mon pseudo était LOra LOne). Par conséquent Jai également réajusté mon nom.



Si je me suis inscrite sur ce site c'est principalement pour rentrer en contact et lier connaissance avec des personnes du milieu artistique et littéraire, et principalement des artistes peintres. Alors à bientôt !!!



Mes compétences :

Écriture

Peinture / Arts plastiques

Puériculture

Soins infirmiers