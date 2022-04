Fondée en 2015, agap2 Aix-en-Provence est une société d’ingénierie et de conseil opérationnel jeune et dynamique qui connait une forte croissance.

Le recrutement des hauts potentiels est le ressort de cette croissance. La grande majorité de nos équipes est issue d’une formation technique d’ingénieur pour une meilleure analyse des souhaits et exigences de nos clients.



Nous intervenons sur l'ensemble du cycle en V, nos pôles de compétences se composent comme suit :



- Etudes et ingénierie,

- Supply Chain Management,

- Gestion de projet,

- Production et Maintenance.



agap2 c’est avant tout une aventure humaine, des projets d’envergure et un esprit d’entrepreneurs.

Les agapiens, consultants comme managers, s’engagent sur des valeurs fortes : l'excellence, l'implication et la proximité.

Soutenu par un groupe mâture, ayant fêté ses 10 ans en 2015, nous sommes spécialisés dans l'industrie. Présents dans différents pays européens, nous participons à des projets locaux comme internationaux dans les secteurs de l'Energie, des Infrastructures et des Sciences de la Vie.