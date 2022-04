Agata KUREK

Je suis diplomee en filologie francaise et espagnole.

Depuis toujours les langues etrangers, les cultures, les voyages me fascinaient et c'est pour cela j'ai decide d'apprendre les langues.

J'ai gagne de l'experience dans le domaine des traductions et aussi dans la vente, en etant la responsable de la vente du logiciel sur les marches francophone et hispanophone.

Les etudes en Administration Publique Europeenne me donnent des base dans les domaines tels que, la Contrôle de gestion, Défis politiques, économiques et sociaux de l'Europe, Finances, Fonds structurels européens, Gestion des ressources humaines, Institutions européenne, Introduction à la macroéconomie et rôles de l'Etat dans une économie moderne, Marketing stratégique. Je voudrais bien pouvoir appliquer mes connaissances a la pratique et gagner de l'experiance.



Mes compétences :

Administration

COMMERCE

commerce équitable

Espagnol

Français

ONG

Polonais

Traduction

Vente