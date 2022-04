Karine KUREK

Auteure-Compositrice- Interprète / comédienne.

Je me produis sous mon nom de scène Kelka, depuis 2008.



Kelka c’est de la chanson française théâtrale passée au tamis d’un melting pot musical : jazz manouche, blues, musique orientale, boléro….Textuellement ce sont des petites histoires du quotidien, dans l’ensemble plutôt drôles ! Beaucoup de thématiques féminines sont abordées comme celle de la mère célibataire qui n’en peut plus d’être une wonderwoman et qui décide un beau matin de se « vautrer » sur son canapé et de ne plus rien faire ; ou celle de la trentenaire qui ne veut pas d’enfant.

http://www.kelka.fr

http://www.ziauxkelka.fr



J'aime aussi chanter des chansons écrites par d'autres ! J'interviens ainsi avec un répertoire de reprises jazz, brésil et chansons françaises swing pour des soirées événementielles. Je chante également dans des maisons de retraite ou pour des structures travaillant avec les enfants.



J'écris pour d'autres projets. Dernier exemple en date, le spectacle Lysistrata, un musical rock, d'après Aristophane. J'y tiens également un rôle de comédienne- chanteuse.

http://www.facebook.com/lysistrataunmusicalrock



En parallèle à mon activité d'artiste, je monte des projets pédagogiques pour différentes structures -écoles, associations, crèches, centres sociaux...- à destination des enfants ou des adultes.



Mes compétences :

Spectacle

Spectacle vivant

Communication

Musiques actuelles