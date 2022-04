Diplomé de BTS Assistant de manager, je suis partie a Londres ou je veux me specialiser dans la domaine de finances.



Je travaille dans une agence immobiliere, qui gere des appartements a Londres, en France, en Pologne et en Italie. Je suis egalement en deuxieme annee des etudes de Finances et Economie a l'Universite de Londres.



Mes compétences :

Administration

Correspondance

Organisation

Organisation des événements