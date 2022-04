Junior Entreprise SEIO

Depuis 1983, le SEIO, la Junior-Entreprise de l’ESEO - grande école d’ingénieur généraliste en électronique et informatique - s’inscrit dans le mouvement international des Junior-Entreprises.



La marque Junior-Entreprise représente aujourd’hui plus de 160 structures implantées au sein de Grandes Écoles et Universités. Avec un chiffre d’affaire cumulé de 8 millions d'euros, les Junior-Entreprises permettent aux étudiants d'entrer en contact avec le monde professionnel tout en mettant en pratique leurs enseignements théoriques.



Nous disposons d'étudiants/intervenants aux profils et aux compétences variées, forts d’un enseignement pluridisciplinaire lié aux NTIC, enseigné par des spécialistes dans leur domaine. Nous proposons nos services et notre savoir-faire aux professionnels dans tous nos domaines, de la réalisation de sites web à la conception et au développement d’applications mobiles sur iOS et Android, en passant aussi par la conception de systèmes électronique.



Notre équipe, composée de 20 étudiants administrateurs motivés, restent à votre disposition pour vous accompagner dans votre démarche et superviser la réalisation de vos projets.



Retrouvez nous sur notre site internet :Array

Contactez nous via l'adresse mail contact@seio.org



Mes compétences :

Conseil

Informatique

Applications mobiles

Electronique

Internet

Base de données