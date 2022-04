Agathe AMATO

Passionnée par la publicité et le métier de graphiste dans ses fonctions les plus diverses, je travaille aujourd'hui sous le nom de Tabasko.



Après plusieurs années d'expérience dans différentes agences en France et au Québec, j'ai fait le choix de m'installer en tant qu'indépendante.

Mon expérience me permet aujourd'hui de vous aider efficacement à créer, développer et communiquer sur votre image de marque.​ Je suis passionnée, patiente et créative, contactez-moi je me ferai un plaisir de vous répondre !



Identités visuelles, logos, affiches, dépliants, brochures, plaquettes, catalogues, flyers, cartes de visite, cartes de vœux, sites web, packagings, devantures magasin, panneaux, covering, retouches photos...



Mes compétences :

Logos

Retouches photos

Identité visuelle

Flyers

Design web