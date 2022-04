Agathe AMPE

Ma formation m’a permis d’acquérir les connaissances nécessaires en aménagement d’espaces, en design d'objet ainsi qu’en scénographie.



Imaginer, dessiner et concevoir, tant de compétences dont je dispose. Dynamique et ambitieuse, mes différents stages m’ont permis de savoir mener à bien un projet de la réflexion à la concrétisation.



J’accorde beaucoup d’importance au respect de l’environnement à travers le choix des matériaux.



Disponible, mobile et opérationnelle je saurais mettre ma polyvalence à votre service que ça soit dans l'aménagement d'intérieur - la scénographie d'exposition ou d'évènement - le design d'objet ou la décoration.











Mes compétences :

AutoCAD

Google Sketchup

Adobe Photoshop CS6

Adobe InDesign CS6

Adobe Illustrator CS6

Microsoft Office

Podium