Agathe ANANDA YOGA

D'abord spécialisée dans le tourisme & le développement durable, mes expériences de vie m'ont menée sur le chemin du yoga (hatha, vinyasa, ashtanga et yin) et de la méditation. Le Yoga a été LA grande découverte. Il vous amène bien plus loin que ce que vous auriez pensé, encore, et encore... On ne cesse d'apprendre, sur soi, sur les autres, et sur notre connexion au monde. Après une pratique quotidienne de 3 ans, j'ai décidé de devenir professeur pour donner et partager cette expérience avec d'autres personnes, guider, prendre soin de l'autre.



Le yoga soulage et prévient vos petits maux du quotidien, et vous réconcilie avec votre corps : meilleure circulation sanguine et capacité respiratoire, meilleur fonctionnement des organes, peau plus lumineuse, renforce tout le corps et son système immunitaire.

Le yoga favorise le développement de vos capacités intellectuelles : détermination, concentration, efficacité, rapidité d'esprit, lucidité. Il aide à la gestion du stress : contrôle de ses émotions, lâcher-prise, détente du corps et du mental.

L'harmonie et la paix ne sont pas que des mots. Ils sont en vous, et le Yoga vous montre la voie.



Je propose des cours personnalisés à domicile, à votre travail, dans des associations, lors d'événements.

Contact : agathe.ananda@gmail.com

Individuels ou collectifs. Adultes, enfants, personnes âgées, personnes à mobilité réduite. Hatha Yoga. Sivananda Yoga. Méditation. Respiration. Relaxation.



Fervente convaincue du Développement durable, je reste engagée dans cette démarche. Je suis bénévolement investie dans l'association Green-Books.org pour l'éco-alphabétisation des enfants en Indonésie.

Toujours à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles ! N'hésitez pas à me solliciter pour créer, diriger, soutenir, suivre... vos projets éthiques, environnementaux, sociaux...

Je reste disponible pour simplement partager et échanger avec toutes personnes riches d'idéaux et de convictions.



