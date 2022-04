Agathe BARRÉ

Musicienne et mère au foyer, assistante de musiciens en herbe et de 4 enfants, auteur d'un livre CD aux éditions Mila, c'est vers un autre champ d'activités, le secteur tertiaire, que se mobilisent aujourd'hui mon dynamisme et mes compétences organisationnelles.



Mes compétences :

Gestion du temps/

Traitement de l'information

Rédaction et orthographe

Facturation

Microsoft office

Organisation d'évènements

Créative

Sens relationnel

Communication écrite

Assistante