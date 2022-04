Agathe BELE

Deux critères principaux orientent le choix de mon premier emploi, intégrer une grande entreprise et opter pour un "métier d’avenir".

Ma formation et mes expériences professionnelles m'ont permis d’acquérir des compétences dans différents domaines tant dans l’industrie, le paramédical que le monde de la restauration et m’ont apporté une certaine richesse personnelle.

Ma motivation, mon sens aigu du relationnel me conduisent à déposer ma candidature pour un poste de Commerciale

Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma demande,





Mes compétences :

COMMERCE

Commerce B to B